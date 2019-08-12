وتخطط "إل جي" لتقديم هاتفها الجديد خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (إيفا) لعام 2019 في برلين والذي يعد أكبر معرض للإلكترونيات في أوروبا، وذلك في الـ6 من سبتمبر المقبل، أي بعد 4 أشهر فقط من إطلاقها لهاتف "ثينك كيو في 50".

ويظهر في الإعلان الذي تصل مدته إلى 15 ثانية ويحمل عنوان "الازدواج، الأفضل"، عقرب ساعة يتحرك من الساعة السادسة إلى الساعة الـ12 في شاشة الساعة النصفية، مشيرة إلى الحركة المطورة للشاشة الثانية لهاتفها "في 50" والتي يمكن تثبيتها على زاوية 104درجة أو 180 درجة.

وقالت الشركة المصنعة إن الهاتف الجديد مزود بتقنية "التوقف الحر" والتي تسمح بتثبيت الشاشة الثانية والسيطرة عليها في أي موضع تماما مثل الكمبيوتر المحمول، وفق ما نقلت وكالة "يونهاب".

وتركز إل جي في تسويقها للهاتف ذي الشاشتين، باعتباره منافسا للهواتف القابلة للطي لكل من سامسونغ وهواوي والمقرر إصدارهما في الشهر المقبل.