وكشفت دراسة حديثة أن السلاحف البحرية الخضراء تلتهم قطع البلاستيك بشكل متعمد، اعتقادا منها بأنها طعام.

وذكرت الدراسة، التي أجريت في جامعة إكستر البريطانية، أن السلاحف تأكل القطع البلاستيكية صغيرة الحجم، وتنخدع أكثر بالبلاستيك الأخضر والأسود والشفاف، حيث تراه شبيها بالأعشاب البحرية الهائمة في المياه.

وكان من المعلوم سابقا أن السلاحف البحرية ذات الظهر الجلدي، تلتهم الأكياس البلاستيكية ظنا أنها قناديل بحر.

وفحص الباحثون خلال الدراسة سلاحف بحرية ميتة، عثر عليها على شواطئ قبرص، حيث وجدوا أنها جميعا التهمت البلاستيك بكميات كبيرة.

وقالت قائدة الدراسة، إيميلي دونكان: "الأبحاث السابقة رجحت أن تكون السلحفاة ذات الظهر الجلدي تأكل البلاستيك الذي يشبه قناديل البحر، ونحن أردنا أن نعرف إذا ما كان هذا يحدث أيضا مع السلاحف الخضراء".

وتابعت دونكان: "السلاحف البحرية قادرة على اختيار الأطعمة حسب الحجم والشكل، وفي هذه الدراسة وجدنا أدلة قوية على أن السلاحف الخضراء تفضل البلاستيك بأحجام وأشكال وألوان معينة".

وأوضحت الباحثة: "البلاستيك الذي وجدناه في هذه السلاحف يوحي بأنها تفضل القطع ذات اللون الأخضر أو الأسود أو الشفاف".

ويعد البلاستيك المنتشر في بحار ومحيطات العالم، أحد أكبر التحديات البيئية التي تواجه كوكب الأرض.

وكشفت إحصاءات سابقة أن أكثر من ثلث أنواع الطيور البحرية، إلى جانب أنواع كثيرة من الأسماك، تأكل البلاستيك، الذي قد يدخل جسم الإنسان عبر تناول الأطعمة البحرية.