فبعد أن قدمت في الحدث الأول لها في فبراير الماضي مجموعة من أحدث منتجاتها، مثل سلسلة هواتف غالاكسي إس 10 وغالاكسي القابل للطي أو "غالاكسي فولد"، من المتوقع أن تكشف الشركة الكورية الجنوبية العملاقة، في مركز باركليز في بروكلين، عن مفاجآت تقنية جديدة.

وكما جرت العادة مع سامسونغ، فإنها ستكشف في حدث الأربعاء عن جهاز "سامسونغ غالاكسي نوت 10"، غير أن الشائعات والتسريبات تشير إلى أن الشركة قد تطلق، ولأول مرة، مجموعة متنوعة من "نوت 10" وليس جهازا واحدا فحسب، وفقا لموقع "ديجيتال تريند"التقني.

وبحسب الشائعات فإن أحد إصدارات "نوت" هو الجهاز القياسي والمعياري، أي "غالاكسي نوت 10"، أما الإصدار الآخر فهو "غالاكسي نوت 10 بلس" أو "غالاكسي نوت 10 برو" الأكبر حجما.

وتشير التوقعات إلى أن "نوت 10" سيحتوي شاشة بتنقية "AMOLED" قياس 6.3 بوصة، في حين قد يكون لجهاز "غالاكسي نوت 10 بلس" أو "برو" شاشة "AMOLED" بحجم 6.8 بوصة.

وبالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن يزوّد الهاتفان بكاميرا أمامية لصور (السيلفي) مشابه لهواتف "غالاكسي أس 10"، لكن هذه المرة مع عدسة كاميرا "سيلفي" مركزية.

ووفق ما ذكر الموقع التقني فإن الإصدارات الحديثة من هواتف سامسونغ قد تأتي بدون مقبس سماعة الرأس، وذلك على غرار كل من أبل وموتورولا.

وفيما يتعلق بالمعالج وفيما إذا كانت سامسونغ ستعتمد على "سنابدراغون 855" أم "سنابدراغون 855 بلس" المتطور، تبدو الشائعات غير دقيقة في هذا الشأن.

كذلك من المتوقع أن تقوم سامسونغ بإصلاح "سرعة الشحن" في هذين الجهازين، حيث أن التكنولوجيا في هذا المجال أصبحت أكثر تطورا.

وتفيد التسريبات بأن جهازي "نوت 10" و"نوت 10 بلس أو برو" ستحصل على دعم لسرعة شحن مذهلة قد تصل إلى 45 واط وقدرة بطارية كبيرة الحجم تبلغ 3600 ميلي أمبير في الساعة و4300 ميلي أمبير في الساعة، على التوالي.

وستحظى الكامييرا في سلسلة "نوت 10" بدعم كبير وقوي، إذ وفقا للتسريبات، ستحتوي هذه الأجهزة على نظام كاميرا ثلاثي العدسات، يتألف من عدسة بدقة 12 ميغابكسل مع فتحة متغيرة، وثانية (عدسة زاوية) بدقة 16 ميغابكسل، بالإضافة إلى عدسة تكبير (ثالثة) بدقة 12 ميغابكسل.

ومن المتوقع أيضا أن يحتوي طراز "نوت 10 بلس/برو" عدسات إضافية لاستشعار العمق يشار إليها باسم "الرؤية المعمقة".

وأخيرا، وفيما يتعلق بشبكات الجيل الخامس 5G، فقد أفادت الشائعات الأولية أن أجهزة "نوت 10" المختلفة ستدعم شبكات الجيل الخامس.