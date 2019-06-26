وحطت الكبسولة الفضائية سويوز مع رواد فضاء من كندا وروسيا والولايات المتحدة في سهوب كازاخستان عند الساعة 8:47 صباحاً (0247 بتوقيت غرينتش) قبل أقل من دقيقة واحدة من الموعد المحدد بعد أن قطعوا رحلة استغرقت ثلاث ساعات ونصف من المحطة الفضائية.

وأتم اثنان من رواد الفضاء رحلاتهما الأولى وهما آن ماكلين من الولايات المتحدة وديفيد سان جاك من كندا. كما أنهى قائد البعثة الروسية أوليغ كونونينكو مهمته الفضائية الرابعة.

وقضى الرواد الثلاثة 204 أيام في الفضاء.

ولا يزال الأميركيان نيك لاهاي وكريستينا كوتش والروسي أليكسي أوفشينين على متن المحطة الفضائية.

وبدا المخضرم الفضائي كونونينكو، الذي كان أول من تم استخراجه من الكبسولة، مرهقاً وشاحباً بشكل واضح. فيما بدا كل من ماكلين وسان جاك أكثر نشاطا ورفعا الابهام لفريق الإنعاش الذي استقبل الثلاثة بالتصفيق.