واستخدم الباحثون مسجلات صوتية لالتقاط نداءات نمطية من ذكور الحيتان من نوع الحقة، شمالي المحيط.

واكتشف الباحثون 4 أغنيات مميزة على مدى 8 سنوات في 5 مواقع في جنوب شرق بحر بيرنغ.

وفي السابق، سجل غناء للحوت الأحدب والقطبي والحيتان الأخرى، كما سجل للحيتان الحقة وهي تصدر أصواتا فردية.

وقالت عالمة الأحياء البحرية بمصايد الأسماك في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي جيسيكا كرينس، إن التسجيلات الأحدث هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد حيتان الحقة وهي تصدر أصواتا ذات أنماط، تشكل ما تصفه جيسيكا بأنها أغنية.

وتصدر حيتان الحقة أصواتا توصف بأنها نداءات سريعة وصيحات استغاثة وصرخات وتغريدات.

وقالت جيسيكا إن الذكر الذي يضع الأصوات في أنماط غنائية ربما يحاول أن يجذب أنثى.