وقال البروفيسور المختص في الفيزياء الذرية بوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، نور الدين مليكشي، على صفحته في تويتر، إنه "سيتم إطلاق مركبة تجوال فضائية تحمل اسم حراك الجزائر، والتي ستحط على سطح المريخ في مارس 2020".

وغرد عضو الجمعية الفيزيائية الأميركية المكلفة بترقية العلوم الفيزيائية في العالم، بالقول إن المركبة ستحمل اسم "HIRAK ALGERIA".

وأضاف: "تم تسميتها هكذا في حال رغبة البعض معرفة المزيد عن واحدة من أجمل الانتفاضات التي تظهر على الأرض في عام 2019، ثورة الابتسامة السلمية، حراك الجزائر 2019، من أجل السلام في الكون"، وفق ما ذكر موقع "النهار" الجزائري.