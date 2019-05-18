وشارك في مباريات البطولة 400 متسابق من 10 دول من بينها اليابان وإيطاليا. وأقيمت البطولة على هامش المؤتمر العالمي الثالث للذكاء الصناعي.

وتيانجين من أهم الموانئ في شمال الصين وقد تلقت المدينة مئة مليار يوان (أكثر من 144 مليون دولار) دعما لصناعة الذكاء الصناعي المحلية.

وانطلقت فعاليات البطولة الودية التي تدوم يومين الجمعة، لتنتهي اليوم السبت.