وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع تقوم بها فيسبوك لمعالجة المخاوف بشأن ثغرات الخصوصية وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت فيسبوك إن النشاط "الزائف" نشأ في إسرائيل، وركز على نيجيريا والسنغال وتوغو وأنغولا والنيجر وتونس، وكذلك على أميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال المسؤول عن سياسة الأمن الإلكتروني في فيسبوك، ناثانيل غليتشر: "استخدم الأشخاص وراء هذه الشبكة حسابات مزيفة لإدارة صفحات ونشر محتوى وزيادة المشاركة بشكل مصطنع".

وحدد غليتشر مجموعة "أرخميدس" الإسرائيلية كمصدر لبعض الأنشطة، قائلا: "هذه المؤسسة وجميع الشركات التابعة لها محظورة الآن من فيسبوك وقد تم إصدار خطاب إيقاف".