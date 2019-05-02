وكانت الشركة الأميركية قد تقدمت بطلب براءة الاختراع في سبتمبر من عام 2016، إلا أنه لم يتم الإعلان عنه إلا يوم الثلاثاء.

وتعتمد التقنية الجديدة على إدخال "قارئ البصمة" على شاشة الهاتف كاملة، بدلا من الضغط على زر في الهاتف.

وبمجرد لمس شاشة آيفون، سيكون بمقدور المستخدمين فقتح قفل الهاتف، وإجراء دفعات مالية، وإدخال كلمات المرور.

وتوضح براءة الاختراع أن أبل تدرس أيضا توسعة نطاق هذه التقنية، ليصبح من الممكن تطبيقها باستخدام الخد والأذن، وليست الأصابع فقط، حسب ما ذكر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن الممكن أن تطبق أبل هذه التقنية في هاتف آيفون الجديد، الذي من المفترض أن تطلقه في سبتمبر المقبل.