وذكر موقع الحملة الإلكتروني أن مبادرة فوكر هي أطول رحلة مسجلة تقطعها سيارة كهربائية على الإطلاق وبدأت بهدف التوعية بمستقبل خال من الكربون.

وغادر فوكر هولندا في مارس 2016 وقضى 1119 يوماً قطع خلالها أكثر من 95 ألف كيلومتر وزار 33 بلداً، في محاولة للفت الانتباه إلى استدامة ومتانة السيارات الكهربائية.

واعتمدت الرحلة على مساندة غرباء من مختلف أنحاء العالم قدموا الطعام والمأوى لفوكر، فضلاً عن الوسائل الأساسية لشحن سيارته على طول الطريق.

وقال فوكر لمشجعين كانوا في استقباله عندما وصل إلى خط النهاية "ساعدني نحو 1800 شخص في رحلتي عبر أوروبا والشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا وأخيرا وصلت اليوم إلى هنا".

وبعد الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش) بقليل عبر فوكر وموكب من السيارات الكهربائية جسر هاربور الشهير في سيدني، قبل أن ينهي رحلته الطويلة في حديقة النباتات الملكية بجوار دار أوبرا سيدني.