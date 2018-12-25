ويصل ثمن الزي إلى 22 دولار أميركي، وهو مجهز بشريحتين تم دمجهما في مناطق الكتف، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتم تصنيع "الزي الذكي" لأول مرة من قبل شركة "غويزو غانيو" التقنية، المتخصصة في إنتاج معدات المدارس.

ويتيح الزي الذي بات مستخدما في 11 مدرسة بمقاطعتي قويتشو وقوانغشي، إمكانية تسجيل وقت دخول وخروج التلاميذ، كما سيبلّغ المسؤولين بالمدرسة في حال غادر أي تلميذ دون إذن، عبر إرسال بيانات كتحديد الموقع للإدارة عبر الشرائح المدمجة.



ووفق مسؤول في الشركة الصينية، فقد استغرقت عملية الإنتاج عامين، مضيفا أن اللباس يأتي في مجموعة متنوعة من الألوان.

وخلافا لما تم تسريبه في بعض وسائل الإعلام بشأن إمكانية تعقب الزي تحركات التلميذ خارج المدرسة، أوضح متحدث باسم الشركة: "هذا الخبر غير صحيح.. الزي يراقب حركة التلميذ داخل أسوار المؤسسة فقط".

وأضاف: "لا يرتدي التلميذ هذا الزي إلا بعد موافقة أعضاء هيئة التدريس في كل مدرسة وكذلك أولياء أمور التلاميذ".