وسبق أن حذفت الشركة حسابات بينها حساب قائد الجيش، بعد انتقادات بأنها تقاعست عن التحرك للتصدي لخطاب الكراهية في ظل عنف ضد الروهينغا المسلمين في البلاد.

ونقلت "رويترز" عن "فيسبوك" قوله في تدوينة في وقت متأخر الثلاثاء، إنها حذفت 425 صفحة و17 مجموعة و135 حسابا من شبكتها، و15 حسابا من موقع "إنستغرام" للصور.

وأضافت أنها تواصل التحقيق في أمر صفحات أخرى "ضللت آخرين بشأن هوياتها وما تقوم به"، وربما تنتهك سياسة الشركة فيما يتعلق بالوصف المزيف.

وذكرت "فيسبوك" أن الصفحات التي تم حذفها شملت "صفحات إخبارية تبدو مستقلة وصفحات معنية بالترفيه والجمال والموضة، لكن كانت كلها مرتبطة بجيش ميانمار".