وأصدر الموقع الأربعاء بيانا يوضح قوانين المحتوى الجديدة التي سيتبعها الموقع، والتي قرر تطبيقها بعد انتقادات ومقاطعة كبيرة من نظم تشغيل الهواتف الجوالة.

وقرر نظام تشغيل أبل إزالة تطبيق تمبلر من على متجره الإلكتروني "أبل ستور"، بعد مخاوف من نشر محتوى إباحي للأطفال على التطبيق.

وعلى خلفية خطوة أبل، بدأ "تمبلر" بتنفيذ خطة لتقنين المحتوى الإباحي على الموقع، وأصدر بعد ذلك قوانين تمنع نشر المحتوى الإباحي على الموقع.

ويعرف موقع تمبلر الشهير بمحتواه "المتحرر"، حيث كان يتيح جميع أنواع المنشورات من صور وفيديو.

وجاء في البيان: "سنبدأ الآن بإخفاء (وليس إزالة) المنشورات ذات المحتوى الإباحي الذي يتعارض مع سياستنا الجديدة. في الأسابيع القادمة سنقوم بإخفاء هذا النوع من المنشورات بشكل حذر ودقيق، قد نرتكب بعض الأخطاء، لكنها ستتقلص شيئا فشيئا".

وقالت الشركة إن المحتوى المخالف لقوانين تمبلر الجديدة لن يتم حذفها تماما، ولكن سيتم إخفاؤها، حتى يبقى متاحا لأصحاب المنشور فقط.