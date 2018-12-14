وقالت الشركة إنها العيب المكتشف أثر على نحو 6.8 مليون شخص، استخدموا كلمات المرور الخاصة بالموقع في التعامل مع تطبيقات خارجية مرتبطة بالصور.

وحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإن المشكلة سمحت، عن طريق الخطأ، للتطبيقات بالاطلاع على صور ملايين المستخدمين على "فيسبوك"، حتى لو كانت منشورة بدرجة خصوصية عالية.

وذكرت الشركة في fdhk أن الحادث ربما أثر على ما يصل إلى 1500 تطبيق صممها 876 مطورا، مضيفة أنها تمكنت من إصلاح المشكلة.

وأضافت "فيسبوك" أن بعض التطبيقات ربما دخلت على مجموعة أكبر عن المعتاد من الصور، لمدة 12 يوما، في الفترة بين 13 و25 سبتمبر الماضي.

وبشكل عام، يتيح "فيسبوك" للتطبيقات الحصول على إذن المستخدمين والوصول إلى الصور التي تمت مشاركتها في صفحتهم.

لكن بسبب هذا الخطأ، أمكن لمئات التطبيقات الوصول إلى صور تحظى بقدر كبير من الخصوصية، منها الصور التي حملها المستخدم فقط على أن ينشرها في وقت لاحق.

ويحتفظ "فيسبوك" بنسخة من مثل هذه الصور في مسودة، لاستخدامها في حالة رغبة المستخدم في نشرها لاحقا.

وتأتي هذه الفضيحة بعد أشهر من الكشف عن دور "فيسبوك" في تسريب بيانات لعشرات الملايين من المستخدمين لشركة دراسات سياسية، بهدف استخدامها في توجيه الرأي العام إبان الانتخابات الأميركية الماضية.