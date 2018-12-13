وأنشأ الوزير بيجن نامدار زنكنه حسابا على تويتر، الأربعاء، وقال في أول تغريدة له: "انضممت إلى تويتر من أجل تحقيق تواصل أكثر ديناميكية وفعالية مع الجمهور المحلي والأجنبي"، حسب ما ذكر موقع "بلومبيرغ".

من جانبها، أكدت وزارة النفط الإيرانية أن الحساب الجديد هو بالفعل الحساب الخاص بوزيرها.

ومن المثير للسخرية، أن زنكنه أكد أنه يسعى لتحقيق تواصل أفضل مع الجمهور المحلي، بالرغم من أن الشعب الإيراني لن يتمكن من قراءة التغريدات.

وسبق أن علق المدير التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، على هذه المسألة، لدى انضمام الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى تويتر.

ووجه دورسي تغريدة إلى روحاني، قال فيها: "مساء الخير أيها الرئيس. هل بإمكان شعب إيران أن يقرأ تغريداتك؟".

وكانت الحكومة الإيرانية قد حظرت تويتر وفيسبوك عام 2009، خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وذلك خوفا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تنظيم مظاهرات.