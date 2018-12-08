وقالت الوثائق، إن الولايات المتحدة علمت في 29 نوفمبر، أن منغ ستتوقف في فانكوفر وهي في طريقها لدولة أخرى يعتقد أنها المكسيك.

واعتقلت منغ في كندا في الأول من ديسمبر بطلب من الولايات المتحدة.

إلى ذلك، قال ممثل ادعاء لدى الحكومة الكندية، إن الاتهامات التي تواجهها المديرة المالية لشركة تكنولوجيا الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" في الولايات المتحدة تتعلق باستخدام هواوي شركة فرعية غير رسمية لدخول السوق الإيراني في تعاملات تتعارض مع العقوبات الأميركية.

وأضاف ممثل الادعاء في جلسة الكفالة لمنغ وان تشو إنها متهمة بالاحتيال. وأوضح أنها أكدت لبنوك أن هواوي وسكايكوم شركتان منفصلتان، لكنه قال إن الولايات المتحدة تجادل بأن سكايكوم هي هواوي.

وتابع أن ثمة خطر في مغادرة منغ للبلاد وبالتالي يجب ألا يوافق على دفعها كفالة. وقال إن مذكرة الاعتقال صدرت في نيويورك يوم 22 أغسطس.

جاء اعتقال منغ كمفاجأة صادمة بعد أن اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ على هدنة تجارية نهاية الأسبوع الماضي في بوينس آيرس، الأرجنتين.