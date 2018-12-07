وابتكرت شركة "أبريلي" الكندية التصميم، وهو عبارة عن غرفة فندقية مزودة بمرافق للنوم والطهي والحمام.

ولا يعتمد الفندق الجديد على أي سائق، إذ يعمل بنظام القيادة الذاتية، والذي يوصل العميل من منزله إلى وجهته في ظروف آمنة ومريحة.

والجناح الفندقي مناسب للمسافرين، سواء كانوا لوحدهم أو مع عائلاتهم، حيث سيتم تجهيز المرافق الأساسية بكل الوسائل القادرة على استيعاب أكثر من شخص.

وتضم الغرفة الفندقية مزايا إضافية مثل التلفزيون وجهاز التحكم في درجة الحرارة ومسبحا وقاعة رياضية.

ويمكن اختيار وجهتك، إلى جانب التحكم في المزايا المذكورة سلفا، من خلال تطبيق يتم تنزيله على الهاتف.

وخلال سفرك، يمكنك طلب خدمة توصيل الطعام من التطبيق، حيث ستعمل طائرة بدون طيار على تنفيذ طلبيتك.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن الجناح الفندقي يبقى إلى حدود الساعة "مجرد فكرة"، إلا أن الشركة تأمل في تحويل التصميم إلى حقيقة بحلول عام 2030.