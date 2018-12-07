وقالت الدراسة التي أجراها أكاديميون وعلماء من معاهد مختلفة في الهند ودول أخرى إن أكثر من 51 في المئة من هذه الوفيات كانت لأشخاص تقل أعمارهم عن 70 عاما.

وجاء تمويل الدراسة من مؤسسة بيل وميليندا جيتس والحكومة الهندية والمجلس الهندي للأبحاث الطبية.

ومن بين العدد الإجمالي توفي نحو 670 ألفا جراء تلوث الهواء بشكل عام، فيما توفي 480 ألفا بسبب تلوث الهواء في المنازل نتيجة استخدام وقود الطهي الصلب.

وخلصت الدراسة إلى أن العاصمة الهندية نيودلهي كانت الأكثر تعرضا للجسيمات الدقيقة المعروفة باسم بي.إم 2.5، التي يمكن أن تصل إلى عمق الرئتين وتسبب مشكلات صحية خطيرة.

وفي وقت سابق هذا العام قالت منظمة الصحة العالمية إن الهند تضم 14 من أكثر المدن تلوثا في العالم.