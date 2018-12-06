ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة العدل الكندية القول إن منغ وانزهو، وهي عضو بمجلس إدارة الشركة وابنة مؤسسها رين شنغ اعتقلت في الأول من ديسمبر.

وأضاف أن "الولايات المتحدة طلبت تسلمها، ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع الجمعة للنظر في ما إذا كانت ستحصل على إطلاق سراح مشروط".

وتابع: "نظرا إلى أن هناك حظر نشر ساريا، لا يمكننا في الوقت الراهن الإدلاء بمزيد من التفاصيل"، مشيرا إلى أن "حظر النشر هو بطلب من منغ".

وفي أبريل الماضي، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن القضاء الأميركي فتح تحقيقا لتحديد ما إذا كانت منغ انتهكت العقوبات الأميركية على إيران.

من جانبها، احتجت الصين بشدة على توقيف منغ، مطالبة بالإفراج عن هذه المواطنة التي لم "تنتهك أي قانون"، وفق ما جاء في بيان للسفارة الصينية في كندا.

وأضاف البيان أن الجانب الصيني طلب من كندا "أن تصحح على الفور هذا الخطأ وأن تعيد إلى (منغ) حريتها".