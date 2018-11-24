وقال موقع "ديلي ميل"، إن ذراع الروبوت، الذي أطلق عليه اسم "Arm-A-Dine" قادر على إطعام صاحبه حين تكون يده مشغولة أو غير قادرة على ذلك بسبب التعب أو المرض.

ويُظهر الفيديو الذراع مثبتة على الصدر بواسطة سترة يرتديها الشخص الراغب في الاستفادة من هذه التجربة.

ويفيد الباحثون بأن الروبوت، الذي لا يزال نموذجا أوليا، مصمم لزيادة الخبرة الاجتماعية في الأكل.

وتم ابتكار الذراع الروبوتية من طرف خبراء في جامعة "RMIT" بمدينة ملبورن الأسترالية والمعهد الهندي لتصميم المعلومات التقنية.

وقال أحد المشرفين على العملية: "صممنا الروبوت لاكتشاف النظام الغذائي الأمثل والأسهل، خصوصا في حال كان شخصان متقابلين، حيث يمكن للشخص استخادم الذراع لتغذية نفسه وتغذية الشخص الآخر".

ويقرر الروبوت من تلقاء نفسه أي شخص سيقدم له الطعام اعتمادا على تعابير وجهه. فإذا ابتسم الشخص، فذلك يعني أنه يرغب في الطعام، والعكس صحيح.