وتعمل علامات تجارية سويسرية في عالم الساعات التقليدية مثل "تاغ هوير" و"سواتش" بالتعاون مع شركات برمجيات ذكية كبرى مثل إنتل وألفابيت لتقديم نماذج هجينة من الساعات، تجمع بين الشكل القديم والوظائف الذكية.

وتراجعت مبيعات الساعات السويسرية القديمة بشكل كبير، خصوصا بعد الكشف عن ساعة "أبل ووتش" في عام 2015، التي من المتوقع أن ترتفع مبيعاتها إلى 40 بالمائة العام المقبل، لتصل إلى 33 مليون ساعة، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الاثنين.

وأطلقت "تاغ هوير" ساعتها الذكية الأولى في وقت سابق هذا العام، إذ تضم خصائص ذكية، مثل استقبال التنبيهات والرد على المكالمات وعرض العلامات الحيوية للجسم.

إلا أن الشركة تعمدت أن تكون الساعة "هجينة"، بحيث حافظت على شكلها القديم مع إدخال الميزات الذكية، وبقيت شاشتها لا تعمل باللمس، بل بخاصية بلوتوث، وهي ثمرة تعاون مع إنتل وغوغل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تاغ هوير، جان-كلود بيفر، إن إنتاج ساعة هجينة يحقق نجاحا، لأنها تبدو بالفعل وكأنها ساعة حقيقية، لكن مع كل الميزات التكنولوجية التي يحتاجها المستخدم.

ويبلغ أقل سعر لساعة هجينة من تاغ هوير 1200 دولار أميركي، ورفض الرئيس التنفيذي للشركة الإفصاح عن حجم المبيعات للساعة الجديدة في الأسواق العالمية.

وتفوقت مبيعات الساعات الذكية على نظيرتها الميكانيكية في عام 2016، في حين ارتفعت مبيعات الساعات الهجينة إلى 7.5 مليون في جميع أنحاء العالم في عام 2017.

وتتوقع شركات أبحاث تسويقية أن يتضاعف حجم المبيعات لكلا النوعين من الساعات الذكية والهجينة بحلول عام 2020.