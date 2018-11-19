وفيما المخاوف مستمرة، بدأ كثيرون من مستخدمي واتساب في البحث عن بدائل آمنة، خشية على خصوصيتهم في التطبيق المملوك لشركة فيسبوك ويستخدمه نحو مليار ونصف المليار في العالم.

وقدمت مواقع متخصصة، ثلاثة تطبيقات تعتبرها آمنة، ويمكن لمن يريدون هجر واتساب الاعتماد عليها، وهي، تطبيق سيجنال، وتطبيق هايك، وتطبيق تيليغرام. بحسب ما ذكر موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وحسب الموقع، يعتبر تطبيق سيجنال الأكثر أماناً بين جميع تطبيقات التراسل الأخرى، فهو مملوك لمنظمة البرمجيات، وهو التطبيق الذي يوصي به المدافع عن الخصوصية، والموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن.

والسبب في أن سيجنال هو أكثر التطبيقات أمانًا، يرجع إلى وجود بروتوكول تشفير يسمى "Signal Protocol" وهو عبارة عن بروتوكول تشفير يستخدم لتوفير التشفير من طرف إلى طرف للمكالمات الصوتية، ومكالمات الفيديو والمراسلة الفورية للمحادثات.

أما تطبيق هايك، فيعتبر بديلاً رائعًا عن تطبيق واتساب، حيث اكتسب مؤخرًا شهرة لتمتعه بميزة حماية خصوصية مستخدميه، فيسمح للمستخدمين بإخفاء دردشاتهم الخاصة باستخدام كلمة مرور.

ومن أهم ميزات هذا التطبيق أنه لا يمكن لأي شخص إرسال رسالة للمستخدم، إلا إذا كان رقمه مسجلًا في جهات الاتصال الخاصة به على الهاتف، والميزة الأخرى للتطبيق هي احتواؤه على وضع عدم الاتصال، فإذا أرسل أحدهم رسالة تظهر كأنها

لم تصل حتى يتيح المستخدم وصولها إلى الدردشة.

كما يوفر هايك العديد من الملصقات في المحادثات، وفيما يتعلق بمشاركة الملفات يمكن إرسال ملفات الفيديو، والصور، والموسيقى، بالإضافة إلى الملاحظات الصوتية والتي تصل إلى مساحة 100 ميغابايت.

أما ثالث هذه التطبيقات فهو، تطبيق تيليغرام، حيث يعد واحدا من التطبيقات الأكثر تداولًا واستخداما للتراسل الفوري، فهو تطبيق مراسلة يهتم بالسرعة والخصوصية، وسهل الاستخدام و مجاني.

وأهم ما يميز تيليغرام هي ميزة المزامنة الفورية للرسائل عبر الأنظمة الأساسية المختلفة، حيث يمكنك استخدام التطبيق على جميع الأجهزة الخاصة بك في نفس الوقت، لتتزامن رسائلك بسلاسة عبر الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية والحواسيب.

وباستخدام تيليغرام يمكنك إرسال الرسائل، والصور، والمقاطع المرئية، والملفات من أي نوع (doc، zip، mp3 …الخ) مع إمكانية إنشاء مجموعات تصل إلى 100 ألف شخص، إضافة إلى القنوات حيث يمكنك نشر المحتوى إلى جمهور غير محدود.

وبإمكانك مراسلة جهات الاتصال الخاصة بك، وأن تجد الأشخاص باستخدام أسماء مستخدميهم، بالإضافة إلى كل ذلك تتوافر به ميزة المكالمات المشفرة.