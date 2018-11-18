وبحسب ما نقل موقع "إر تي إل" الفرنسي عن الطبيب والباحث فريدريك سالدمان، فإنه لا يكفي أن يتبع الإنسان نظاما نباتيا حتى يتفادى مشكلات الطعام غير الصحي، لأن بعض النباتيين يقلعون عن اللحوم الحمراء والبيضاء، لكنهم يستهلكون كميات كبيرة من الأطعمة المحلاة والمملحة.

فضلا عن هذا، يحتاج النباتيون إلى الانتباه كثيرا لنظامهم الغذائي حتى يعوضوا البروتينات التي يجري الحصول عليها عادة من منتجات اللحوم والأجبان والألبان والبيض.

ويضيف الباحث أن النباتيين يفقترون في الغالب إلى الكالسيوم، وفيتامين د، و "ب 12"، أما النساء الحوامل فيعرضن الأجنة لخطر كبير حين يتبعن هذا النظام الغذائي.