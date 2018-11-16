وأوضحت الدراسة، أن تدريب الأطفال على النوم معظم ساعات الليل، هي واحدة من المشاكل التي يواجهها الآباء الجدد، فيما تشير أبحاث سابقة إلى أن عدم نيل قسط واف من النوم ربما يؤدي لعدد من مشاكل النمو لدى الأطفال.

لكن لا يعرف الكثير عما إذا كان نمو الأطفال يتأثر بعدد ساعات نومهم بدون انقطاع خلال الليل.

وفي هذه الدراسة، فحص الباحثون بيانات 388 زوجا من الأمهات والرضع، وسألوا النساء عن حالتهن المزاجية وساعات نوم أطفالهن، وقيموا نمو القدرات الإدراكية والحركية لدى الرضع عندما كانوا يبلغون 6 أشهر و12 شهرا و36 شهرا.

وقالت كبيرة الباحثين من جامعة ماكغيل في مونتريال، ماري هيلين بنيستري: "وجدنا أن نسبة مرتفعة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و13 شهرا لا تنام خلال الليل، وأن هذا ليس مرتبطا بنمو الأطفال أو الحالة المزاجية للأم".

وأضافت: "ومن ثم ينبغي للآباء ألا يشعروا بالقلق إذا لم ينم طفلهم خلال الليل بحلول شهره السادس".