وطرحت شركة "سليب ديب" البريطانية بيجاما جديدة، ثبت علميا أنها تحسن نوم الإنسان بنسبة 150 في المائة، وفق ما ذكر موقع "ميرور".

هذه البيجاما مصنوعة من نسيج جديد يسمى "SOMNOTEC"، وهو مزيج من الصوف عالي الجودة وألياف مستخرجة من أشجار الكينا.

وتعمل هذه الألياف على الحفاظ على درجة حرارة جسمك في المستوى الأمثل للنوم الجيد، وتحميك من التعرق خلال النوم.

وقال مؤسس الشركة جيمس سميث: "ملابس النوم التي قمنا بتصنيعها تساعد على نوم أفضل في الليل، مما يجعل الإنسان أكثر انتعاشا لمواجهة اليوم المقبل".

وأضاف أنه تم اختبار البيجامات على عدد من المتطوعين، من أجل إثبات كفاءتها وقدرتها على تحسين نومهم.

وأظهرت النتائج أن المتطوعين ناموا بسرعة فاقت 53 في المئة، واستيقظوا خلال الليل بأقل من 75 في المئة، واستمتعوا بنوم عميق بنسبة 64 في المئة.