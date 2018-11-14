وعادة ما يصيب سرطان الرئة الأشخاص فوق سن 45 عاما، ومن النادر أن يصيب الأصغر سنا. كما أن الكشف المبكر عنه يزيد من حظوظ الشفاء.

ويعد تدخين السجائر السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الرئة، حيث كلما زادت كمية السجائر الذي يدخنها الشخص عبر الوقت، زادت فرصة الإصابة بسرطان الرئة.

ويتسبب سرطان الرئة في 27 في المئة من الوفيات الناجمة عن السرطان، وهو يتقدم بذلك على سرطانات الثدي والبروستات والقولون.

وكشف خبراء عن 3 أسئلة يجب على الإنسان أن يطرحها على نفسه، فإذا كان الجواب عليها بـ"نعم"، فهذا يشير إلى الحاجة لإجراء فحص الكشف المبكر عن سرطان الرئة.

والأسئلة الثلاثة هي:

1- هل تجاوزت الـ50 عاما من العمر؟

2- هل دخنت بمعدل علبة سجائر يوميا لمدة 30 عاما أو المدواخ أو الدوخة أو أي من أشكال التبغ الأخرى لمدة 20 عاما؟

3- هل كنت من المدخنين خلال السنوات الـ15 الأخيرة؟

يُذكر أن سرطان الرئة يمر بأربع مراحل، ويهدف برنامج الكشف المبكر إلى اكتشاف المرض في مرحلتيه الأولى والثانية حيث يكون بالإمكان علاجه عادة عن طريق الجراحة.

قد يحتاج المرض في المرحلة الثانية إلى العلاج الكيماوي، فيما يلجأ الأطباء في معظم حالات المرحلة الثالثة إلى العلاجين الكيماوي والإشعاعي أو الجراحة أحيانًا.

أما عندما يصل المرض إلى المرحلة الرابعة، فيصبح علاجه متعذرًا، لكن من الممكن استخدام العلاجين الكيماوي والإشعاعي للسيطرة على الأعراض وتخفيفها وتحسين جودة حياة المريض.