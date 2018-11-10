وتقوم غوغل باختبار خاصية جديدة، تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن أماكن الحوادث أو الرادارات، لتقوم الشركة باستخدامها في "غوغل مابس" لتحذير السائقين الآخرين.

وتم طرح الخاصية على بعض هواتف أندرويد، إذ ظهرت علامة + داخل "فقاعة محادثة"، في أسفل الزاوية اليسرى من الشاشة، وفق ما ذكر موقع "أندرويد بوليس".

وبالضغط على العلامة، يمكن للمستخدم الإبلاغ عن الحوادث أو الرادارات، ثم تقوم غوغل بدورها بتجميع البيانات وتكوين فكرة واضحة عن طبيعة حركة السير في منطقة معينة، ولكن لا بد من أن يكون الشخص يستخدم وضع "navigation".

ولأنه يتم تحديث هذه البيانات بصورة كبيرة، فإنه من الممكن للخاصية الجديدة أن تنبهك من رادارات الشرطة المتحركة.

ومن المرجح أن تعتمد غوغل على البيانات التي يقدمها مجموعة من المستخدمين عن منطقة معينة، ثم تقوم بوضعها على خرائطها، للتأكد من أنها ليست مجرد معلومات مغلوطة وفرها مستخدم واحد، على سبيل المثال.

يشار إلى أن مثل هذه الخواص متوفرة بالفعل على تطبيق "واز" الذي تملكه غوغل، إلا أنها ستكون المرة الأولى التي ستكون متوفرة فيها على تطبيق "غوغل مابس".