وذكرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الحاصلين على مؤهل دراسي جامعي أو مؤهل دراسي بعد الجامعة يكونوا في قائمة الراسبين في اختبارات قيادة السيارة من أول مرة مقارنة بأعداد الأشخاص الذين لا يملكون مؤهلات كبيرة.

وأشارت الدراسة إلى أن هؤلاء الراسبين يكونوا أكثر ذكاء ولديهم مهارات مميزة، برغم أنهم فشلوا بأول تجربة من اختبار قيادة السيارة.

وأجرت إحدى شركات التأمين بحثا لـ 1564 شخصا يملكون رخصة قيادة بريطانية، ووجدت أن 59 بالمئة من الذين لم يحصلوا على مؤهلات حصلوا على رخصة القيادة من أول مرة، فيما فشل نحو 51 بالمئة من الأشخاص ذوي المؤهلات العليا.

ووجدت الدراسة أن 6 من بين 10 أشخاص بدون مؤهلات اجتازوا اختبار القيادة من أول مرة، فيما وصلت نسبة الحاصلين على رخصة القيادة لمن هم على وشك إنهاء دراستهم الجامعية 48 بالمئة، وخريجي الجامعات بنسبة 47 بالمئة.

ووفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن الدراسة تحدثت أن النجاح في المرة الأولى ليس معيارا بشأن القدرة على القيادة في نهاية المطاف.

وأضافت: "العديد من المهارات الأساسية التي نحتاجها لتجهيز أنفسنا في القيادة يتم تعلمها على مر السنين مع بناء خبرتنا على الطرق".