وقالت صفحة "آيس يوفنرس" الشهيرة على موقع تويتر، إن "إس 10" سيخالف كل الهواتف الحديثة، التي صدرت مؤخرا، إذ أنه لن يأتي بخاصية المسح الذكي للوجه.

وأوضحت أن الهاتف الجديد للشركة الكورية الجنوبية لن يعتمد على مسح الوجه لفتح قفل الجهاز، مشيرة إلى أنه سيكتفي بخاصية "ماسح البصمة"، وفق ما نقلت "فوربس".

وسيأتي "ماسح البصمة" أو "fingerprint" بطريقة مختلفة، حيث ستشغل هذه الخاصية مساحة أكبر (30 في المئة من حجم الشاشة)، كما أنها ستتميز بسرعتها في التعرف على صاحب البصمة.

وأشارت "فوربس" إلى أنه من بين المفاجآت الأخرى التي يتوقع أن تكشف عنها سامسونغ، إلغاء منفذ السماعة.