وأكدت فيسبوك أنها تقوم بحظر "أي تصرف غير سوي ولا يتناسق مع سياساتها، لأنها تريد الأشخاص الذين يستخدمون خدماتها أن يكونوا جديرين بالثقة".

وأوضحت أن مديري الصفحات وأصحاب الحسابات دأبوا على تقديم أنفسهم كمواطنين أميركيين، وفي بضع حالات كمواطنين بريطانيين، ونشروا رسائل تتعلق بموضوعات ذات حساسية سياسية، منها العلاقات بين الأعراق والمعارضة للرئيس والهجرة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضافت: "بمجرد أن اكتشفنا هذا النشاط، عملت الفرق لدينا بسرعة للتحقيق وإزالة هذه الجهات السيئة"، مشيرة إلى أن اكتشاف إساءة الاستخدام وإزالتها يعد "تحديا دائما".

وتابعت: "لضمان بقائنا في المستقبل، استثمرنا بكثافة في مجال التكنولوجيا الأفضل، وتوظيف المزيد من الأشخاص"، موضحة أن هناك أكثر من 20 ألف شخص يعملون في مجال السلامة والأمن في فيسبوك.

وبيّنت الشركة: "نعمل بشكل وثيق مع الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون، وخبراء الأمن وغيرهم من الشركات، لأن منظمة واحدة لا تستطيع القيام بذلك بمفردها".