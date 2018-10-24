وكشف فيديو التقطته كاميرا مراقبة، أن مهمة اللصين في اختراق تكنولوجيا السيارة المتوقفة في مرآب منزل بـ"تكنولوجيا مضادة" وفتحها وقيادتها، لم تكن أمورا صعبة.

ويظهر الفيديو اللصين يحومان حول سيارة "تسلا إس" ليلا في مدينة بريطانية، وباسخدام كمبيوتر لوحي وهاتف محمول بالتزامن اعترضا تردد مفتاح السيارة الذي كان داخل المنزل في موقع قريب.

وبعد ذلك نجح اللصان في نقل إشارة المفتاح إلى السيارة، التي استسلمت للخديعة وفتحت أبوابها وانطلقت بهما، بعد عملية استغرقت أكثر قليلا من دقيقتين.

يشار إلى أن هذا الخطر يواجه جميع السيارات التي يمكن فتحها دون مفتاح، علما بأن شركة "فولكسفاغن" الألمانية عانت كثيرا بسبب هذه الثغرة.

وكانت "تسلا" أصدرت تحذيرا سابقا لمالكيها في بريطانيا، وحصنت بعض سياراتها بأرقام سرية يدخلها السابق قبل أن يستطيع إدارة السيارة والتحرك بها.