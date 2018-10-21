وأفاد موقع "ليكسينغتون" في ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة، أن الأطباء يحاولون معرفة الأسباب الكامنة وراء المرض، الذي يصيب طفلا واحدا من بين مليون، إلا أنه بات مصدر للقلق لدى كثير من الآباء.

وأكد مستشفى نورتون للأطفال في لويفيل بولاية كنتاكي أن الأطباء تمكنوا خلال الشهر الماضي من علاج ثلاثة أطفال (بين 3 و8 أعوام) كانوا يعانون من هذا المرض، الأمر الذي يفتح باب الأمل أمام مرضى آخرين.

ومع عدم وجود لقاح أو علاج معروف للمرض حتى الآن، يتزايد القلق في صفوف الآباء والأمهات، لا سيما مع تأكيد مصادر طبية وجود حالات بالمرض ذاته في 22 ولاية أميركية.

وطمأن الدكتور أنتوني فوسي، أخصائي الأمراض المعدية، أولياء الأمور بالقول، إن المرض نادر الحدوث، وإن التنبيه بمخاطره يجب ألا يخيفهم إلى هذه الدرجة.

ومن أعراض هذا المرض الحمى ومشكلات في المعدة، تتطور لاحقا إلى أعراض تشبه شلل الأطفال، من بنيها ضعف في العضلات وردود الفعل البطيئة.

وطالبت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الآباء والأمهات التبليغ عن هذا النوع من المرض على الفور، إذ إن الأطفال يمكن أن يتعافوا منه بسرعة.

وأكد الأطباء أنه على الرغم من أن أعراض المرض مشابهة لأعراض شلل الأطفال، فإن فيروس شلل الأطفال ليس هو السبب وراءه، ولم يتوصل الأطباء حتى الآن إلى أسبابه.

وينصح الأطباء ببعض الوسائل الدفاعية لتجنب هذا المرض، من خلال غسل اليدين قدر المستطاع وأخذ اللقاحات اللازمة، بانتظام وتجنب أماكن الزحام.