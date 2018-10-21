وتشير الأرقام إلى أن السبب الرئيسي للعقم لدى الرجال، هو عدم إنتاج لعدد كاف من الحيوانات المنوية، أو انسداد القنوات في الخصيتين مما يحول دون خروج السائل المنوي.

وتقوم التقنية التي أعلن عن التوصل لها في بريطانيا، على جراحة لانتزاع جزء صغير جدا من الخصية، عرضه أقل من مليمتر، واستخراج الحيوانات المنوية العالقة داخله معمليا، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل".

أما الخطوة التالية فهي حقن الحيوانات المنوية إلى داخل بويضة الزوجة، فيما يشبه التلقيح الصناعي.

وتقدم التقنية الجديدة حاليا في 5 مستشفيات تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، حسب الصحيفة.

وأشار الأطباء إلى أن الأمر الفارق في نجاح هذه التقنية، هو قدرة الميكروسكوبات على تكبير القنوات المنوية داخل الخصية، مما يسمح للجراح بالعثور على الحيوانات المنوية واستخراجها.

ويقول الدكتور تشانا جاياسينا، استشاري الأمراض التناسلية في كلية "إمبريال كوليدج" بلندن، إن هذه التقنية أثبتت نجاحها مع نسبة تصل إلى نحو 30 بالمئة من الرجال الذين قيل لهم إنهم لن ينجبوا.

يشار إلى أن وجود نحو 300 ألف رجل "عقيم" في بريطانيا، تم تشخيص حالاتهم بقلة عدد الحيوانات المنوية أو بانعدامها.