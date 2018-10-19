ومن المقرر أن يحمل صاروخ من طراز "آريان 5" المركبة الفضائية "بيبي كولومبو" إلى المدار الفضائي من غويانا الفرنسية، شمال البرازيل، في وقت متأخر اليوم الجمعة، بعدها تبدأ المركبة رحلتها التي تستغرق 7 سنوات لعطارد.

وتواجه المهمة عراقيل عديدة منها جاذبية سحب الشمس القوية، مما يجبر المركبة الفضائية على اتخاذ مسار بيضاوي الشكل، يشمل الطيران بشكل منخفض مرتين حول الزهرة وست مرات حول عطارد نفسه.

وبمجرد وصول المركبة "بيبي كولومبو"- التي سميت تيمنا باسم عالم إيطالي- أواخر عام 2025، فسوف تطلق مسبارين منفصلين للبحث بشكل مستقل حول السطح والمجال المغناطيسي لعطارد.

وكانت آخر مركبة فضائية زارت عطارد هي مسبار ناسا "ميسنجر" الذي أنهى مهمته عام 2015.