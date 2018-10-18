وكشفت تقارير أن استنشاق الدخان المنبعث من هذا السائل، يمكن أن يسبب تأثيرا يمتد ليومين للعقار الذي يستخدم لتحسين الأداء الجنسي.

وأرسلت إدارة الغذاء والدواء الأميركية رسالة تحذير إلى شركة "هيلوسيغ" الصينية المصنعة، تطالبها بوقف إنتاج السائل الذي ينتج في الصين ويباع في الولايات المتحدة.

وجاء في الرسالة: "لا توجد منتجات إلكترونية سائلة تمت الموافقة على احتوائها على عقاقير طبية أو أي أدوية أخرى تتطلب إشرافا من الطبيب".

واعتبرت إدارة الغذاء والدواء أن "استنشاق مكونات بها عقاقير ليس طريقة آمنة، ويمكن أن تكون خطيرا".

وباتت الشركة الصينية التي تنتج أكثر من 150 نكهة لسوائل التدخين، عرضة لعقوبات أميركية قد تصل إلى حد الاتهام بارتكاب جرائم.

وحققت أجهزة "الفيب" انتشارا واسعا بين المدخنين مؤخرا، باعتبارها بديلا لمن يريد الإقلاع عن هذه العادة.