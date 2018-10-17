وطمأن الروبوت أعضاء البرلمان، الذين استجوبوه، بالإصرار على أن البشر لن ينقرضوا أو يتعرضوا للإهمال، لأنهم يتمتعون بـ"المهارة الناعمة"، التي لا يمكن للروبوتات أن يتمتعوا بها، أو تقوم بها من تلقاء نفسها.

ويقصد "فلفل" بالمهارة الناعمة، مجموعة المهارات الاجتماعية، ومهارات الاتصال، والتواصل والخصائص والميزات الشخصية، والمواقف والذكاء الاجتماعي والعاطفي.

وسأل عضو البرلمان العمالي جيمس فيرث الروبوت: "ما هو دور البشر في الثورة الصناعية الرابعة؟".

وأجاب "فلفل" مطمئنا أعضاء البرلمان، بأن الروبوتات لا تخطط أو تسعى للهيمنة على العالم، كما تروج له أفلام وقصص الخيال العالمي.

وأضاف: "الروبوتات لها دور فعال تلعبه.. لكننا سنظل بحاجة إلى المهارات الناعمة التي ينفرد بها البشر".

وبعد استماع اللجنة البرلمانية لشهادة الروبوت، قالت رئيسة اللجنة لوسي باول إن ردود فلفل على تساؤلاتنا كانت أفضل من كثير من الردود التي سمعناها من الوزراء".

وكان علماء من جامعة ميدلسكس الإنجليزية، قد طوروا الروبوت "فلفل"، وتمت دعوته للشهادة أمام لجنة التعليم البرلمانية.