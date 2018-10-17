وسجلت المشاكل في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا والمكسيك والبرازيل والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال مستخدمون في عدد من دول العالم إنهم غير قادرين على مشاهدة مقاطع الفيديو المحملة على الموقع بصورة صحيحة.

وأبدى آخرون استياءهم من تعطل خاصية تحميل المقاطع، على صفحاتهم الخاصة على "يوتيوب"، في آلاف الشكاوى التي رصدت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة المملوكة لـ"غوغل" إنها على دراية بالتقارير التي تحدثت عن العطل، مشيرة إلى أنها تعمل على إصلاحه.

واستخدمت "يوتيوب" منصة "تويتر" للحديث عن الأمر، قائلة في بيان: "شكرا لتقاريركم بشأن مشاكل يوتيوب ويوتيوب تي في ويوتيوب ميوزيك. نحن نعمل على إصلاحها".

وأضاف بيان الشركة: "سنبلغكم بمجرد أن تحل المشاكل. نحن نعتذر عن أي إزعاج قد يكون حدث لكم وسنبلغكم بالتطورات".