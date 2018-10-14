وسيتمكن المستخدمون من تنزيل صور بخاصية ثلاثية الأبعاد، بعد التقاطها من على هاتف ذكي، وستتيح الخاصية لكل من يشاهد الصورة تحريكها بكل الاتجاهات، مثل الفيديوهات ثلاثية الأبعاد على موقع يوتيوب.

وتدعم التقنية الجديدة الصور التي تلتقطها هواتف أيفون "7 بلس" و"8 بلس" و"X" و"XS" بخاصية "بورتريت" التي تتيحها هواتف آيفون.

ويقول موقع فيسبوك أن الخاصية تشبه "النظر عبر نافذة".

وسيكون زر خاصية الصور ثلاثية الأبعاد مجاورا لأيقونات، لإضافة الصور، أو الفيديو أو أسماء الأصدقاء، عند نشر منشور معين.

وبدأ فيسبوك بعرض الصور ثلاثية الأبعاد على الموقع ابتداء من اليوم، وسيتم فتح المجال لإنشائها ونشرها للمستخدمين في الأيام القادمة.