ونشر أشخاص لقطات فيديو وصورا للحدث الغريب، الذي يظهر جسما متحركا يطلق أضواء متراقصة في السماء، رآه سكان بكين وشونجكينغ وشانشي وإقليم منغوليا الداخلية ومناطق أخرى.

وشكلت الظاهرة مادة للتداول على موقع التواصل الاجتماعي الأول في الصين "ويبو"، حيث قال مستخدم إن "المخلوقات الفضائية قادمة"، بينما تساءل آخر مازحا: "هل الطبق الفضائي الطائر يغادر الصين بعد الاحتفال بالعيد الوطني؟"، في إشارة إلى "الأسبوع الذهبي" الذي احتفلت به البلاد مؤخرا.

وأثارت الظاهرة الغامضة جدلا في الأوساط العسكرية أيضا، حيث اعتبرت رئيس تحرير مجلة صينية متخصصة بالأسلحة والحروب، أن ما ظهر في السماء يمكن أن يكون وراءه تجربة عسكرية جديدة أو ربما طائرة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، والتي أشارت إلى أن المصادر الرسمية الصينية لم تعلق على الصور.

وقال الخبير في علوم الفضاء نايغل واتسون للصحيفة البريطانية، إن الصور تبدو وكأنها محاولة لإطلاق صاروخ، شبيهة بتلك التي رافقت إطلاق الصاروخ " فالكون 9" من الولايات المتحدة قبل أيام.

وأضاف: "في الحالتين الظاهرة رصدت ليلا حيث تكون الغازات الناجمة عن الإطلاق مذهلة، ويمكن أن يظن الناس أنها مرتبطة بمركبة فضائية".