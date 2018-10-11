وأشار التقرير، إلى أن هذه الاضطرابات النفسية قد تكلف الاقتصاد العالمي بين العامين 2010 و2030 ما يصل إلى 16 تريليون دولار، ما لم يتم التعامل مع الفشل الجماعي لمعالجة هذه الاضطرابات.

ونقلت رويترز عن تقرير "لانست كومشن" أن الأزمة المتزايدة، قد يترتب عليها أضرار دائمة للأشخاص والمجتمعات والاقتصادات في مختلف أنحاء العالم.

ولم يقدم التقرير الموسع، الذي شارك في وضعه 28 اختصاصيا في الطب النفسي والصحة العامة وعلم الأعصاب وجماعات مدافعة عن المصابين بأمراض عقلية، تفصيلا للتأثير المتوقع على الاقتصاد البالغ 16 تريليون دولار والمقدر حتى 2030.

وقال الأستاذ بكلية الطب بجامعة هارفارد الأميركية والمشارك في وضع التقرير فيكرام باتيل، إن بعض التكاليف ستكون مباشرة للرعاية الصحية والأدوية، غير أن معظم الخسائر ستكون غير مباشرة، وتتمثل في فقد الإنتاجية والإنفاق على الرفاه الاجتماعي والتعليم والقانون والنظام، مضيفا أن "الوضع قاتم للغاية".

وأشار باتيل إلى أن عبء المرض العقلي ارتفع خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية في مختلف أنحاء العالم "بدرجة كبيرة"، منوها إلى أنه "لا توجد أي مشكلة أخرى عانت منها البشرية تعرضت للإهمال مثل الصحة العقلية".

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى وجود نحو 300 مليون شخص في مختلف أرجاء العالم يعانون من الاكتئاب و50 مليون شخص يعانون من الخرف.

وبحسب التقديرات، فإن عدد المصابين بالفصام يقدر بنحو 23 مليون شخص، بينما يبلغ عدد المصابين بالاضطراب الثنائي القطب حوالي 60 مليون شخص.