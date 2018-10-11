وأوضح المصدر أن الصاروخ الروسي كان في طريقه لمحطة الفضاء الدولية، إلا أن الحادث حال دون ذلك.

وتابع أن رائدي الفضاء على قيد الحياة وسيعودان إلى الأرض في هبوط اضطراري ربما في كازاخستان.

وكان على متن الرحلة الرائدان نيك هاغ من ناسا وأليكسي أوفشينين من وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس".

وانطلق رائدا الفضاء، كما كان مقررا في الساعة الثانية و40 دقيقة مساء (08:40 بتوقيت غرينتيش)، من محطة بايكونور الفضائية الروسية المؤجرة في كازاخستان.

وكان من المتوقع أن ترسو كبسولتهم في مدارها بعد ست ساعات، لكن الصاروخ عانى من الفشل بعد دقائق من انطلاقه.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أنه تم تعليق كل رحلات الفضاء الروسية التي تحمل روادا بعد هذا الحادث.