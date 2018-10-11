وذكر المصدر أن ثلاثة أشخاص كانوا على متن المحطة، خلال مرورها أمام الشمس بسرعة 5 أميال في الثانية، يوم الأحد الماضي الموافق لـ 7 أكتوبر.

وأضاف "الفيديو عبارة عن مجموعة من الصور المركبة التي تم التقاطها من قبل مصور ناسا، جويل كوسكي بولاية فرجينيا".

وكان على متن المحطة كل من القائد ألكسندر غيرست من وكالة الفضاء الأوروبية، والمستشارة في ناسا، سيرينا أونون، بالإضافة إلى سيرجي بروكوبيف من وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس".

وقالت ناسا "إنه ثالث جسم مرئي يرى بالعين المجردة يمر أمام الشمس، بدا وكأنه طائرة تسير بسرعة عالية جدا".

وسينضم للطاقم الثلاثي، نيك هاغ من ناسا وأليكسي أوفشينين من روسكوزموس، وذلك خلال رحلة ستنفذ اليوم الخميس، وتنطلق من مركز بايكونور الفضائي في كازاخستان.

يشار إلى أن 230 شخصا من 18 بلدا مختلفا زاروا محطة الفضاء الدولية منذ إطلاقها.

ويعيش فيها، عادة، طاقم دولي مكون من ستة أشخاص، فيما تكمل المحطة دورة واحدة حول الأرض كل 90 دقيقة. وفي غضون 24 ساعة تقوم المحطة بـ 16 دورة حول كوكبنا.