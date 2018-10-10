وقالت إن المنقذ الطائر هو عبارة عن طائرة بدون طيار للإنقاذ البحري، مضيفة أن مهمتها الحفاظ على أمن وسلامة مرتادي الشواطئ العامة في الإمارة.

وتابعت "ويعد المنقذ الطائر الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث التصميم والاستخدام، حيث تم تزويده بنظام متكامل لمخاطبة الجمهور".

وقال موقع "الإمارات اليوم" إن الطائرة قادرة على الاستجابة لحالات الغرق الجماعي أو الانفرادي، مضيفا "وذلك عن طريق نقل ما يصل إلى أربعة أطواق عوامات إنقاذ إلى الغارق في البحر".

ويتكوّن "المنقذ الطائر" من مروحة مزدوجة مثبتة على أربعة أذرع قابلة للطي تعرف باسم "Octa-X8" قادرة على حمل حمولة 8 كيلوغرامات.

ويمكن التحكم بالطائرة عن بعد إما يدويا أو عن طريق تحديد مسار معين للجهاز وإطلاقه ليتبع مساره أوتوماتيكيا.