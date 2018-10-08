وذكر مسؤولون تنفيذيون في فيسبوك، خلال اجتماع الأسبوع الماضي، أن الجهاز الجديد أطلق عليه اسم (بورتال) ويصدر في نسختين إحداهما بسعر 199 دولارا والأخرى بسعر 349 دولارا، ويمتاز بكاميرا ذات عدسة واسعة تبقي المستخدم في بؤرتها حتى إذا تحرك في أرجاء غرفة.

وأوضحوا أن بورتال سيكون متوفرا في متاجر "أمازون وبست باي" إلى جانب الموقع الإلكتروني لفيسبوك وسيبدأ شحنه للعملاء الأميركيين في مطلع نوفمبر المقبل.

ولا يتخطى سعر أجهزة مماثلة من إنتاج أمازون وغوغل مئة دولار، وأصبحت الأكثر مبيعا في هذه السوق الناشئة. وباستخدام هذه الأجهزة، يمكن للمستخدمين إصدار أوامر صوتية للبحث والتسوق والاستماع للموسيقى.

ومن المرتقب أن يكون لجهاز فيسبوك الجديد مكانة مميزة في السوق بفضل شاشته التي تعمل باللمس، وفي ضوء استخدام 400 مليون شخص لتطبيق ماسنجر لإجراء الاتصالات شهريا على مستوى العالم.

وتفتقر الأجهزة الذكية المنافسة لتطبيق محادثة عن طريق الفيديو له نفس شعبية ماسنجر. وسيكون لبورتال رمز دخول خاص ويمكن غلق مكبرات الصوت والكاميرافيه بضغطة زر، وفق ما نقلت رويترز.

وقالت فيسبوك إن الاتصالات الهاتفية واتصالات الفيديو عبر بورتال ستكون مشفرة ولن يتم تخزين أي من محتوياتها.