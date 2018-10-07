وأطلق العلماء من جامعة RMIT على الخط اسم Sans Forgetica، ويستند تصميمه على نظرية تقول إن الأشخاص يتذكرون الأشياء بشكل أفضل عندما تتمكن أدمغتهم من التغلب على العقبات البسيطة، خلال معالجة المعلومات.

ويأتي الخط بميلان بمقدار سبع درجات إلى اليسار، مع ثغرات بكل حرف، الأمر الذي يصعّب القراءة، ولكنه يعزز الاحتفاظ بالمعلومات المدوّنة به وفقا لستيفن بانهام، المحاضر في علم الخطوط بالجامعة الأسترالية، والذي عمل على تصميم الخط.

ونقل موقع "نيوزلاند هيرالد" عن بانهام قوله: "تحفز الصفات الغريبة في الخط، القارئ على بذل جهد إضافي، وهو ما يثير الذاكرة لتبذل جهدا أكبر لمعالجة المعلومات، وبالتالي تعلق البيانات في الذاكرة على نحو أفضل، كما أن قراءة الكلمات المكتوبة بالخط تتطلب وقتا أطول، وهكذا ترسخ المعلومة".

ويناسب الخط الطلاب الذي يحضّرون لامتحاناتهم، هذا إلى جانب مساعدة الأشخاص الذين يدرسون لغات أجنبية، وكبار السن لمساعدتهم في مواجهة النسيان.

ولا يبدو الخط المجاني المتوفر للتنزيل عبر الإنترنت وفقا لمصممه مناسبا لاستخدامه مع الكتب أو الروايات والنصوص الطويلة، إلا أنه مثالي ليكون المفتاح الذي يذكر الطلاب مثلا بمعلومة أو فقرة مهمة سبق له أن قرأها في كتابه.