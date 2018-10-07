وبحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ"، فإن الشركة التي تتخذ من منطقة أوساكا مقرا لها تعتزم صناعة 50 سيارة فقط من الطراز الذي أطلق عليه اسم "Owl"، ويتعين على كل شخص يطلب السيارة أن يدفع مقدما غير قابل للاسترجاع قدره 1.5 مليون دولار، أما السعر الإجمالي لكل سيارة فيبلغ 3.6 مليون دولار.

ومن المرتقب أن يبدأ تسليم السيارات السريعة والفارهة إلى أصحابها بحلول أواسط العام 2020.

وكانت الشركة اليابانية قد تعهدت في معرض سابق بفرانكفورت بأن تخفض سرعة الإطلاق إلى أقل من ثانيتين لـ62 ميلا في الساعة (99.77 كيلومتر).

ويصل عزم الدوران في السيارة التي تعمل بالطاقة الكهربائية إلى 652 نيوتن متر، أما قوة العربة فتصل إلى 1150 حصانا بينما يناهز الوزن الجاف للسيارة، أي من دون ركاب أو حمولة 1500 كيلوغرام.

وتصل السرعة القصوى في السيارة إلى 280 كيلومترا في الساعة، لكن عشاق السيارات الخارقة ما زالوا في حاجة إلى انتظار عام ونصف العام، كي يحصلوا على العربة الفخمة.