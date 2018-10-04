وستطرح الساعة للبيع بسعر 499 دولار في 14 أكتوبر، وفق ما ذكر موقع "ماشابل" التقني.



وتعمل "دبليو 7" ميكانيكيا بالعقارب مثل الساعات الكلاسيكية، كما أنها تتمتع بمزايا الساعات الذكية أيضا.



وتأتي الساعة بشاشة "إل سي دي" قياس 2.1 إنشا، توفر دقة عرض تبلغ 360X 360 بكسل، وتعمل بنظام التشغيل Wear.



ويُمكن منتج "إل جي" الجديد المستخدم من التحكم بوظائف الهاتف المرتبط به، فضلا عن إيقاف وتشغيل جميع الوظائف الذكية للساعة من الشاشة، مع إمكانية استعمالها كساعة تقليدية أيضا لمعرفة الوقت.



وتزن الساعة 79.5 غراما، وقد تعاونت الشركة الكورية الجنوبية في تصميمها مع Soprod SA السويسرية، وتأتي بمساحة تخزين داخلية تبلغ 4 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 768 ميغابايت، وبطارية سعة 240 ميلي أمبير، كما أنها مقاومة للماء، وتم تزويدها بحزمة من التطبيقات المتنوعة.



وتعتمد الساعة على شبكات "واي فاي" وبلوتوث للاتصال بالأجهزة الذكية، وتتضمن العديد من أجهزة الاستشعار مثل مقياس الارتفاع والضغط والبوصلة.