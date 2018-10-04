ونقلت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأميركية عن خبير في مجال الرياضة البدنية، نصيحته بتناول الفياغرا قبل أداء التمرينات الرياضية.

وقال جون رومانو، وهو محرر كبير في مجلة "ماسكولار ديفولبمنت" إن الكثير من الرياضيين يتناولون العقار قبل التمارين، للاستفادة من قدرتها على توسيع الأوعية الدموية.

ويضيف: "هذا قد يساعد على توصيل الدم بكميات أكبر والمساعدة على تحسين عملية الأيض".

وأوضح رومانو أنه استخدم الفياغرا لهذا السبب، وقال: "الهدف من توصيل المغذيات (مع الدم) هو الحصول على أكبر حجم ممكن للعضلات في وقت قصير".

وتابع: "أنت تريد أن تزيد تدفق الدم للأعضاء، والفياغرا مصممة خصيصا لأجل ذلك".

والفياغرا من أكثر العقاقير نجاحا منذ بدء إنتاجه عام 1998، بعد أن اكتشف باحثون آثاره الخاصة بعلاج ضعف الانتصاب مصادفة، عندما كانوا يجرون دراسات باعتباره دواء للقلب.