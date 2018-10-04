وبعد شكاوى من مستخدمين بشأن عدم قدرتهم على ملء بطاريات هواتفهم بالطاقة، قالت تقارير صحفية إن "أبل" تعمل على إصلاح مشكلة فنية تسبب هذا الخلل.

وخلال الأيام الماضية، عانى بعض أصحاب هواتف "آيفون" الحديثة مع الشواحن، حيث رصدت حالات فشل ملء البطاريات مع توصيلها بمصدر الكهرباء، حتى في حالة استخدام الشاحن الأصلي.

وفي حالات أخرى، لا تبدأ البطارية في الاستجابة للشحن إلا عند إغلاق مفتاح الشاشة.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن المشكلة "فنية" لا علاقة لها بالهواتف أو الشواحن، مشيرة إلى أن "أبل" ستصلحها مع الإصدار المقبل من نظام التشغيل "iOS 12.1"، الذي يخضع حاليا للتجارب قبل طرحه للمستخدمين.

ورغم أن أغلب المشاكل شهدها هاتفا "آيفون XS وXS Max"، فإن مستخدمي عددا من هواتف أبل الأقدم رصدوا المشكلة ذاتها أيضا.، مما يعد مؤشرا على ارتباطها بنظام التشغيل الذي طرحته الشركة في سبتمبر الماضي.

وكانت "أبل" أضافت خاصية الشحن اللاسلكي لهواتفها في العام الماضي، مع إطلاق هواتف "آيفون 8 و8 بلاس وX"، لكن يبدو أن معظم المستخدمين يعتمدون حتى الآن على الشواحن التقليدية.

وواجهت الشركة الأميركية العملاقة انتقادات مع طرح هاتفي "آيفون XS وXS Max"، حيث قال كثيرون إنها لم تقدم جديدا، مع أسعار الأجهزة إلى مستويات غير مسبوقة.