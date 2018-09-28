وأوضح بحث لجامعة هونغ كونغ، أنه تم التأكد من انتقال الفيروس من الفئران إلى البشر، من خلال رجل يبلغ من العمر 56 عاما، كانت فحوصاته قد أثبتت وجود خلل في وظائف الكبد لديه، بعد خضوعه لعملية زراعة كبد.

ويعتقد الباحثون أنه من الممكن أن يكون الرجل قد أصيب بالمرض من خلال تناوله طعاما ملوثا بفضلات الجرذان، خاصة وأن هناك آثارا لتلك الفضلات أمام منزله، وفق ما نقلت "سكاي نيوز" عن تقرير نشر في صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست".

وأشارت الصحيفة إلى أن الرجل يتعافى الآن بعد تلقيه العلاج من الفيروس.

يشار إلى أن التهاب الكبد الوبائي E الخاص بالجرذان، يختلف بشكل كبير عن ذلك الذي يصيب البشر.

وتعتبر النسخة البشرية من التهاب الكبد E من أمراض الكبد التي تصيب 20 مليون شخص على مستوى العالم كل عام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وعادة ما ينتشر الفيروس عن طريق مياه الشرب الملوثة، وتشمل أعراضه الحمى والقيء واليرقان، وفي حالات نادرة فشل الكبد.

يذكر أن مشاكل القوارض في هونغ كونغ تصاعدت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، بسبب موجة الطقس الحار والرطب.